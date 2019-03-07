Саудовская Аравия будет финансировать театр "Ла Скала"

РИМ, 7 марта. /ТАСС/. Театр "Ла Скала" получит финансирование от Саудовской Аравии. Как рассказал в опубликованном в четверг интервью газете La Stampa директор театра Александр Перейра, проект предусматривает выплату саудовской стороной €3 млн на протяжении пяти лет, что предполагает вхождение в совет директоров представителя Саудовской Аравии.

Эта новость, опубликованная ранее саудовскими изданиями, вызвала протесты со стороны ряда итальянских политиков. Перейра пояснил, что идея принадлежит представителям одной из двух ныне правящих партий Италии - "Лиге", а именно члену регионального совета области Ломбардия Максу Феррари, в прошлом возглавлявшему сеть Telepadania (локальное телевидение). Сам Перейра не видит ничего плохого в таком сотрудничестве.

"Министр культуры Саудовской Аравии Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд проявил заинтересованность в совместном проекте и пояснил, что его страна принимает модель сотрудничества, которая уже существует между Лувром и Абу-Даби", - сказал директор. Он уточнил, что детали проекта обсуждались в январе во время его поездки в Саудовскую Аравию. По словам Перейры, никто из местных политиков, включая мэра Милана Джузеппе Салу, не против такой формы взаимодействия.

"Содержание "Ла Скала" обходится в год в €125 млн - примерно столько же, сколько и другие крупные европейские театры, такие как Венская опера или Баварская государственная опера. Разница только в том, что они получают 75-80% государственного финансирования, а Милан выделяет намного меньше необходимого бюджета. Таким образом ежегодно "Ла Скала" приходится изыскивать как минимум €45 млн за счет частных спонсоров. И я эти деньги нахожу", - сказал Перейра.

Он добавил, что проект "Ла Скала" с Саудовской Аравией не ограничивается финансированием. "Мы хотим открыть консерваторию в Эр-Рияде, в которой бы преподавали наши педагоги из Академии "Ла Скала". За это предполагается получить еще €7 млн в течение трех лет", - пояснил Перейра. Он уточнил, что учебное заведение будет открыто и для девочек.