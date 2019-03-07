Константин Богомолов ведет переговоры о съемках нового сериала

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Константин Богомолов дебютировал в качестве режиссера сериала, премьера его фильма "Содержанки" пройдет в четверг на сервисе Start.ru. В интервью ТАСС режиссер рассказал, что уже ведет переговоры о съемках нового сериала.

"Мы находимся в переговорах с теми же продюсерами, с которыми работали над "Содержанками", о новом проекте, - отметил Богомолов. - Пока не могу о нем говорить. Скажу только, что это будет не историческая тема, снова будет современность".

Действие сериала "Содержанки" разворачивается в современной Москве, где главная героиня - искусствовед из провинции по имени Даша - хочет начать новую жизнь, но загадочное и жестокое происшествие изменит ее жизнь. Главные роли в сериале исполнили Ольга Сутулова, Дарья Мороз, Мария Фомина, Марина Зудина, Александр Збруев, Леонид Бичевин, Ирина Старшенбаум, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Игорь Гордин, Роза Хайруллина, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Вадим Верник и другие.

Первым зрителям, среди которых были журналисты, сериал показался довольно провокационным и шокирующим. "Ничего шокирующего в сериале не вижу, - возразил Богомолов. - Я хотел показать в своей дебютной работе срез современной жизни".

"Когда продюсеры Эдуард Илоян и Ирина Сосновая предложили мне войти в эту индустрию, мы обсуждали, с чем мне было бы интересно и комфортно дебютировать, - продолжил он. - У них в портфеле была такая история, такая тема. Я сказал: "Давайте".

Режиссер добавил, что его фильм "про сытую московскую жизнь". Однако, по его словам, в сериале "представлены разные социальные слои - следователи, провинциальные люди, карьеристы, бизнесмены, чиновники". Режиссер отметил, что "там есть и детектив, и комедия, и мелодрама".

Театральные проекты

24 марта Богомолов выпустит спектакль "Преступление и наказание" в театре "Приют Комедианта" (Санкт-Петербург). При этом он не стал комментировать свое дальнейшее возможное сотрудничество с МХТ имени А. П. Чехова.

"Пока нет никаких планов, связанных с Московским Художественным театром, - сказал он. - Но я их и не могу строить. Сотрудничество не происходит по принципу: хочу у вас поставить, дайте мне площадку и актеров. Театр просто приглашает тех режиссеров, которые ему интересны".

Помехи для качественной жизни

В октябре 2018 года, выступая в Сочи на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Константин Богомолов рассказал, что пережил атаку на себя "фейсбучной братии" после того, как он стал доверенным лицом мэра Москвы. Отвечая на вопрос, прекратились ли нападки на него в соцсетях, режиссер отметил, что просто отпустил ситуацию.

"Я как-то перестал на это затрачиваться, я за этим особо не слежу. Решил для себя, что чем меньше погружаешься в эту сетевую помойку, тем спокойнее работаешь, да и качество жизни улучшается", - пояснил он.