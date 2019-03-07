Портрет кисти Дэвида Хокни продали на аукционе за $49,4 млн

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Картина британского художника Дэвида Хокни "Генри Гельдцалер и Кристофер Скотт" ушла в четверг с молотка на аукционе Christie's "Послевоенное и современное искусство" в Лондоне за £37,6 млн ($49,4 млн). Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на аукционеров.

Предварительно эксперты оценивали произведение в более чем £30 млн (около $37,7 млн). Картину выставили на торги из коллекции Барни Эбсуорта. Хокни написал ее в 1969 году.

Английский художник, график и фотограф Дэвид Хокни считается одним из самых видных современных представителей направления поп-арт. В ноябре прошлого года его картину "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $90,3 млн, что стало мировым рекордом в истории продаж произведений изобразительного искусства, созданных ныне живущими художниками.

Картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" была написана для выставки в Нью-Йорке в 1972 году. Тогда ее продали за $18 тыс. "Я думал то время, что это куча денег, но уже через шесть месяцев ее продали за $50 тыс.", - отметил Хокни.

На картине изображены двое мужчин: один находится у края бассейна, другой - под водой. Как отмечают эксперты Christie's, полотно было создано вскоре после разрыва Хокни с его партнером Питером Шлезингером, они в течение нескольких лет жили вместе в Калифорнии и в Лондоне. Представители аукционного дома отмечают, что в работе "достигли высшей точки два самых известных мотива художника - бассейн и двойной портрет". Мастер пояснил CNN, что идея картины пришла ему, когда он увидел две случайно оказавшиеся рядом фотографии - на одной был запечатлен Шлезингер, на другой - некий пловец.

Прежний рекорд был установлен на торгах этого же аукционного дома в 2013 году. Скульптура работы американца Джеффа Кунса "Собака из воздушных шариков" ушла с молотка за $58,4 млн.