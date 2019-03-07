Прокатное удостоверение на мультфильм "Королевский корги" запросят на 21 марта

"К огромному сожалению, несмотря на все приложенные профессиональным кинотеатральным сообществом усилия, анимационная комедия "Королевский корги" пока так и не получила прокатного удостоверения с датой релиза 7 марта. Ситуация складывается таким образом, что в понедельник мы, видимо, все-таки будем вынуждены повторно подать документы на ближайшую предложенную Министерством культуры РФ возможную дату начала показа фильма - 21 марта", - говорится в письме.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Компания "Вольга", которая занимается прокатом анимационного фильма "Королевский корги" в РФ, планирует запросить прокатное удостоверение на 21 марта. Об этом сообщается в открытом письме киноторговой компании, опубликованном в онлайн-издании для профессионалов кинобизнеса Cinemaplex .

Как сообщалось ранее, премьера "Королевского корги" была намечена на 7 марта, однако 1 марта Министерство культуры РФ сообщило об отказе в выдаче прокатного удостоверения и предложило "Вольге" выбрать другую дату. Это связано с наличием постановления правительства, согласно которому в случае выхода в тот же день аналогичного отечественного проекта в премьере зарубежного продукта можно отказать.

О мультфильмах

Как ранее сообщалось, глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что крупнейшие российские частные кинотеатры откажутся от показа российского мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра", прокат которого назначен на 7 марта, если Минкультуры РФ не выдаст на эту же дату прокатное удостоверение бельгийской анимационной картине "Королевский корги".

Мультфильм "Гурвинек" был создан студией имени Горького совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями при поддержке Минкультуры и Фонда кино.

Это уже не первая попытка переноса релиза проектов компании "Вольга". В январе 2018 года Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз картины "Приключения Паддингтона 2" по причине того, что она совпала "с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм". Тогда министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что ведомство будет выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат российского "фильма-события" и зарубежного блокбастера Минкультуры готово изменить дату релиза западных лент.

Кроме того, министерство в 2018 году уведомило "Вольгу" о переносе проката американского мультфильма "Распрекрасный принц", поскольку он совпадал с релизом мультфильма российского производства "Садко".