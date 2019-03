Scorpions вернутся в Россию в рамках мирового тура Crazy World

"Самая любимая и востребованная в России рок-группа возвращается к нам со своим Crazy World Tour. Этой осенью Scorpions вновь приедут в Россию, чтобы исполнить "Wind of Change", "Send Me an Angel" и другие хиты, на которых выросло не одно поколение любителей рока", - говорится в сообщении SAV Entertainment.

Музыканты откроют российскую часть тура в Екатеринбурге 31 октября, затем выступят в Краснодаре (3 ноября). Шоу в Москве пройдет 5 ноября на "ВТБ Арене", а в Санкт- Петербурге - 7 ноября в Ледовом дворце. 10 ноября музыкантов ждут в Воронеже, после чего они отправятся в Киев и Минск.

Мировое турне Crazy World, посвященное одноименной пластинке 1990 года, стартовало в 2017 году. Предыдущие гастроли рокеров в России состоялись осенью того же года. Тогда они выступили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге.

"Накануне я давал интервью, и журналист спросил, каково для нашей интернациональной группы снова вернуться в Россию, - приводит пресс-служба слова организатора гастролей гитариста группы Рудольфа Шенкера. - И кто-то сказал: "Нет же, это русская группа". И это лучший комплимент, который мы когда-либо могли получить в вашей стране. Возможность считать себя российской группой - просто фантастика".

Альбом "Crazy World" имеет мультиплатиновый статус, его продажи превысили 5 млн экземпляров. В трек-лист вошла композиция "Wind of Change", написанная под впечатлением от концертов группы в Ленинграде и Москве в 1988 и 1989 годах.