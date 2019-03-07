Актер Мо Данфорд приедет в Россию на фестиваль ирландского кино

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Актер Мо Данфорд приедет в Москву на XII Фестиваль ирландского кино. Он представит фильм "Черный 47-й", где сыграл одну из главных ролей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Фильм открытия фестиваля - ирландский кассовый хит "Черный 47-й"- представит актер Мо Данфорд, исполнивший в нем одну из главных ролей. Мо Данфорд получил мировую известность благодаря популярным сериалам "Викинги", "Игра престолов" и "Тюдоры". Актер представит гостям фестиваля сразу несколько новых работ со своим участием", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Данфорд также представит фильм режиссера Хью О'Конора "Харт-Металл". Лента участвовала в конкурсной программе кинофестиваля в Торонто. "Еще одна яркая работа Мо - роль Дэвида в художественном фильме Фрэнка Берри "Майкл внутри", призера фестиваля Galway Film Fleadh в категории "Лучший фильм", также будет представлена гостям киносмотра", - сказали организаторы.

О фестивале

XII Фестиваль ирландского кино пройдет при поддержке посольства Ирландии и ирландского культурного фонда Culture Ireland в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Кинофестиваль является частью фестиваля культуры Ирландии в России Irish film, в течение которого проходят концерты, танцевальные шоу, празднование Дня Святого Патрика в Сокольниках, образовательные и многие другие мероприятия.

В Москве фестиваль пройдет с 13 по 24 марта в киноцентре "Октябрь". Показы состоятся также в Санкт-Петербурге (15-17 марта) и Казани (22-24 марта). В рамках проекта "КАРО.Арт" зрителям будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы Ирландии, сборники короткого метра, включая художественные фильмы и анимацию, а также пройдут встречи с создателями картин - гостями из Ирландии.