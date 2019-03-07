Екатеринбург представит на "Золотой Маске" постановку в память о балетмейстере Вихареве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский театр оперы и балета ("Урал Опера Балет") 13 марта представит на российском театральном фестивале "Золотая маска" в Москве балет в трех действиях "Пахита" в память об известном балетмейстере Мариинского театра Сергее Вихареве. Этот проект является последней работой балетмейстера, сообщил в четверг ТАСС директор театра Андрей Шишкин.

Пахита (уменьшительное от имени Франциска) - так зовут героиню балета, цыганку-сироту. "Пахиту" впервые станцевали в Париже в 1846 году, но постановка была забыта. Возродить ее смог основоположник русского классического балета Мариус Петипа, который добавил к парижскому спектаклю большое классическое па. Театр "Урал Опера Балет" вернулся к версии в трех актах: вокруг старой хореографии был выстроен новый спектакль.

"Я помню, что с этим проектом приехал [известный балетный критик и куратор] Павел Давидович Гершензон, который был большим другом Сергея Вихарева, и они вместе генерировали эту идею. Идея состояла в том, чтобы не просто поставить "Пахиту" и не просто воссоздать ее в каких-либо декорациях, идея состояла в том, чтобы показать каждый из трех актов "Пахиты" в разной эпохе, соответственно, в разной театральной стилистике. Наша "Пахита" - это одна из вариантов того, как можно сейчас преподнести классику, потому что искусство двигается, и оно не стоит на месте: стилистика, культура, форма подачи материала - все развивается", - рассказал Шишкин.

Директор отметил, что первый акт постановки соответствует классическому периоду балета. "Второй акт сделан в виде немого кино, и третий - это современный балет, хотя это grand pas classique, тем не менее он выражен языком современной хореографии. Это неожиданный подход, это необычайно: три эпохи в один вечер в рамках одного сквозного сюжета", - пояснил Шишкин.

После смерти Вихарева проект был передан художественному руководителю театра Вячеславу Самодурову. "Главной фигурой в этой ситуации остается Вихарев, но не менее важная фигура - это [Вячеслав] Самодуров, который нашел в себе мужество закончить чужую работу, это не так просто. К счастью, "Золотая маска" дала нам 10 номинаций, воздав должное всем участникам этого процесса, понимая, что не один автор, а целая группа людей вытащила этот проект", - рассказал Шишкин.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

О театре

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета - один из четырех федеральных театров оперы и балета в России. В современном репертуаре театра почти 40 произведений. Спектакли Екатеринбургского театра оперы и балета не раз становились номинантами премии "Золотая маска", в коллекции театра уже 15 "Золотых масок". География гастролей труппы - 30 стран мира, от Франции до Австралии.

О балетмейстере

Сергей Вихарев - воспитанник Ленинградского хореографического училища, лауреат международных конкурсов в Варне и в Москве. В профессиональной среде его ценили как разнопланового классического танцовщика, обладавшего ярким артистизмом. В Мариинском театре в Санкт-Петербурге он был одним из ведущих солистов, а последние 10 лет работал педагогом-репетитором.

Одной из главных заслуг Вихарева называют обращение к аутентичности. Так, в 1999 году он поставил в Мариинском театре балет "Спящая красавица", реконструировав по записям, хранящимся в Гарвардском университете, спектакль 1894 года, поставленный Мариусом Петипа, а затем - его же "Баядерку" - постановку 1900 года. В Большом театре реконструировал спектакль Мариинского театра 1894 года "Коппелия" в хореографии Мариуса Петипа и Энрико Чекетти (2009).

Вихарев скончался 2 июня 2017 года на 56-м году жизни во время стоматологической операции.