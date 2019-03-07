Мариинский театр выделяет 35 млн рублей на улучшение акустики новой сцены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Мариинский театр объявил конкурс на создание специальной конструкции - раковины, которая позволит улучшить акустические свойства новой сцены. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

"Поставка оборудования и комплектующих акустического домика [так называется конструкция] для второй сцены Мариинского театра, включая монтажные, пуско-наладочные работы и запуск в эксплуатацию в помещениях заказчика. Начальная цена - 34,964 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Работы по созданию акустического домика должны быть выполнены не позднее 29 августа 2019 года. Как пояснили ТАСС в пресс-службе театра, акустический домик (акустическая раковина) - это специальная конструкция, предназначенная для улучшения акустических свойств сценического пространства при исполнении на театральной сцене симфонических произведений. Такими домиками оснащены многие театральные и концертные площадки мира.

Домик представляет собой сборно-разборную конструкцию в виде комплекта акустических вертикальных отражающих панелей, установленных на восьми перекатных башнях, и акустического потолка специального профиля, со встроенными источниками света и комплектом подъемных механизмов. Общая площадь отражающих акустических поверхностей - более 550 кв. м, общая масса конструкций - более 13 тонн.

Как добавил представитель пресс-службы, особенность конструкции акустического домика для новой сцены Мариинского театра определяется, прежде всего, требованиями компактного хранения и короткого времени монтажа на сцене, что связано с плотным репертуарным графиком театра.