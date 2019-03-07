Следующий фестиваль "Русские сезоны" пройдет в 2020 году во Франции

БЕРЛИН, 7 марта. /ТАСС/. Масштабный фестиваль "Русские сезоны" пройдет в 2020 году во Франции. Об этом сообщила в четверг в Берлине статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Решение было принято недавно", - сказала она.

В начале января вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила журналистам, что Франция проявляла интерес к организации "Русских сезонов", которые в текущем году проходят в Германии.

Проект инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

Впервые проект был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии. Как говорил руководитель фестиваля Алексей Лебедев, за эти два года мероприятия в его рамках посетили девять миллионов человек.