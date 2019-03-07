Образцы "филигранного мастерства" японских мастеров представили на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Произведения искусства Японии нового и новейшего времени, отражающие приверженность философии особо тщательного подхода к создаваемым работам, представили на выставке, открывшейся в четверг в Российском этнографическом музее. Как сообщили в генконсульстве Японии, экспозиция является частью программы Года Японии в России и фестиваля "Японская весна в Санкт-Петербурге".

"[Мы] очень редко слышим слова "филигранное мастерство". Это означает необыкновенный подход или технологии. Я уверен, что данная передвижная выставка познакомит вас с [образцами] производственной и созидательной культуры Японии, в которой появилось множество превосходных мастерских, воспитывающих повышенное внимание к деталям", - сказал на открытии выставки и.о. генконсула Японии в Санкт-Петербурге Хидэто Ватанабэ.

На выставке демонстрируются работы, относящиеся к разным техникам и историческим периодам, - от предметов, относящихся к эпохе Мэйдзи (1860-е-1912 годы), до современных произведений живописи, декоративно-прикладного искусства и даже образцов продуктов питания, сделанных из пластмассы. При этом их объединяет приверженность философии монодзукури, которая предполагает творчество с большим вниманием к деталям.

"Декоративно-прикладное искусство эпохи Мэйдзи представлено здесь эмалями клуазоне, керамикой и вышивками, однако большинство экспонатов - это произведения современных мастеров, которые работают в разных жанрах и техниках", - приводят в генконсульстве слова куратора выставки, профессора Университета Мэйдзи Юдзи Ямаситы.

Куратор также отметил, что на выставке представлены не только произведения отдельных художников, но и продукция предприятий. К ним относится, в частности, экспонат "Статуя Асура" производства японской компании, специализирующейся на изготовлении пластиковых фигурок и поставляющей сувенирную продукцию для крупных выставок буддийских статуй. По мнению Ямаситы, многие японские предприятия в послевоенные годы унаследовали "гены "филигранного мастерства" и продолжают выпускать продукцию, сохраняя преданность своему делу.

Выставка "Филигранное мастерство Японии" будет доступна для посещения по 31 марта. Проект организован Японским фондом и генконсульством Японии в Санкт-Петербурге.

О фестивале и музее

Фестиваль "Японская весна", посвященный японскому языку и японской культуре, проходит в 19-й раз. В этом году в его программу вошли почти 90 мероприятий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области: выставки, театральные представления и концерты, лекции и мастер-классы, турниры и семинары по японским логическим играм и боевым искусствам, детские праздники и многое другое. Фестиваль будет проходить по май текущего года.

Российский этнографический музей обладает одним из крупнейших этнографических собраний в мире, которое насчитывает около 500 тыс. единиц хранения. В их числе - подлинные вещи, широко использовавшиеся в повседневном быту, обрядах и праздниках, а также фотоотпечатки и рукописные материалы, этнографические рисунки и графические листы. В общей сложности в коллекциях музея представлены памятники культуры 157 народов.