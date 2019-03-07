В Москве представят оперу в стиле танго "Мария де Буэнос-Айрес"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Премьерный показ оперы в стиле танго "Мария де Буэнос-Айрес" по мотивам одноименной постановки аргентинского композитора Астора Пьяццоллы состоится в пятницу на сцене Московского культурного фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой. Об этом сообщила пресс-служба организатора проекта.

Опера рассказывает историю танго - танца, родившегося в бедных кварталах Буэнос-Айреса на исходе XIX столетия и символически воплощенного в латиноамериканской девушке по имени Мария. "Красота героини не оставляла равнодушными жителей города, вызывая у них гнев и желание мести. В этой схватке танец, как и Мария, переживает символическую смерть и возрождение, под которым подразумевается появление "нового танго" - танго нуэво, созданного Астором Пьяццоллой", - рассказали создатели постановки.

Автором идеи и режиссером-постановщиком оперы выступил Андрей Цветков-Толбин. Антон Аносов адаптировал испанское либретто Орасио Ферреры и создал русский текст. Музыкальные номера поставил хореограф Николай Ерохин, а автором оркестровой аранжировки и дирижером-постановщиком спектакля стал Валерий Петров.

"Мария де Буэнос-Айрес" - это сокровенный спектакль. Несмотря на то, что в его основу легла опера-танго, это очень серьезный спектакль. Танго, несомненно, будет в каждом номере, но сама тема, выбранная Орасио Феррерой, Астором Пьяццоллой, Антоном Аносовым и мною, очень серьезная. В ней попытка ответить на вопрос, как блудница могла стать святой", - подчеркнул Цветков-Толбин.

Спектакль был поставлен в очень сжатые сроки - артисты приступили к репетициям в конце января, рассказали создатели. Главные роли в "Мария де Буэнос-Айрес" исполняют Мария Плужникова, Олеся Яппарова, Лика Рулла, Олег Гончаров, Василий Пасечник, Алексей Байков, Сергей Канаев и Андрей Цветков-Тоблин. Музыкальное сопровождение премьеры возьмет на себя оркестр "Мастера России". Второй премьерный показ назначен на 22 марта.

Оригинальная оперетта "Мария из Буэнос-Айреса" была написана аргентинским композитором, основоположником стиля "танго нуэво", сочетающего элементы джаза и классической музыки, Астором Пьяццоллой (1921-1992) в 1967 году в сотрудничестве с Орасио Феррером.