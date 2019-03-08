Путин направил приветствие участникам актерской премии "Фигаро"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии вручения российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро". Соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Это традиционное торжественное мероприятие приурочено ко дню рождения великого Андрея Миронова, чей щедрый талант, великолепная актерская игра и удивительное обаяние восхищают нас и сегодня. И потому отрадно, что в этот памятный день премия "Фигаро" вновь объединяет в Северной столице выдающихся представителей театрального искусства - ярких, неординарных, увлеченных людей, которые своим вдохновенным трудом вносят деятельный вклад в развитие отечественной культуры, неизменно поддерживают творческие начинания одаренной молодежи", - говорится в телеграмме.

Президент поздравил лауреатов премии с авторитетной наградой и пожелал им дальнейших успехов и осуществления намеченных планов.

Актерская премия "Фигаро", учрежденная в 2010 году в Петербурге, присуждается за исключительные достижения в области актерского драматического искусства. Премия вручается ежегодно 8 марта, в день рождения Андрея Миронова. Ее символ - фарфоровая статуэтка, запечатлевшая артиста в его коронной роли Фигаро на сцене Московского театра сатиры.