Лауреатов актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова назвали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Лауреаты российской национальной актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова названы в пятницу в Петербурге. Торжественная церемония в девятый раз прошла в Театре имени Андрея Миронова при участии звезд отечественной сцены, передает корреспондент ТАСС.

"Минуло уже 10 лет с тех пор, как вместе с Императорским фарфоровом заводом мы создали эту прекрасную фигуру - великолепного русского артиста Андрея Миронова в его коронной роли Фигаро. С тех пор премия его имени стала одним из символов признания высокого актерского искусства", - сказал ТАСС основатель премии, художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова народный артист России Рудольф Фурманов.

В номинации "За служение русскому репертуарному театру" премии удостоены актеры театров Петербурга и Москвы Николай Мартон, Вера Алентова, Лариса Луппиан, Наталья Акимова. Актриса Ольга Волкова в номинации "Артистка милостью Божьей" награждена премией "за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене". За творческие достижения в номинации "Лучшие из лучших" отмечены артисты Лидия Вележева, Владимир Машков, Алексей Гуськов и Андрей Соколов.

За служение отечественному кинематографу премии удостоены режиссеры Владимир Меньшов и Карен Шахназаров. Знаменитые дрессировщики братья Эдгард и Аскольд Запашные отмечены за служение цирковому отечеству.

Композитору Игорю Корнелюку награда вручена за сохранение петербургских музыкальных традиций. Специальным призом отмечена пианистка Инна Москвина, которая была одним из первых музыкальных партнеров Андрея Миронова.

На церемонии также зачитали приветственную телеграмму президента России Владимира Путина. Глава государства выразил удовлетворение тем, что "премия "Фигаро" вновь объединяет в Северной столице выдающихся представителей театрального искусства - ярких, неординарных, увлеченных людей, которые своим вдохновенным трудом вносят деятельный вклад в развитие отечественной культуры, неизменно поддерживают творческие начинания одаренной молодежи, воплощают в жизнь интересные художественные проекты".

О премии "Фигаро"

Премия "Фигаро", учрежденная в 2011 году Рудольфом Фурмановым при поддержке правительства Санкт-Петербурга, не носит состязательного характера. Ежегодно она вручается за достижения в актерском искусстве в трех основных номинациях: "Лучшие из лучших" (за исполнение ролей на российской театральной сцены), "За служение российскому репертуарному театру" и "За служение театральному отечеству". Все лауреаты премии прошлых лет имеют право выдвижения новых кандидатур и право совещательного голоса.

Все лауреаты также образуют своего рода театральную ложу "Фигаро" и являются по сути свободным творческим союзом. Президент премии - актер московского театра "Современник" народный артист России Валентин Гафт.