THR: умер актер Ян-Майкл Винсент

ТАСС, 9 марта. Актер Ян-Майкл Винсент умер в штате Северная Каролина в возрасте 73 лет. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, Винсент умер еще 10 февраля, однако известно о его смерти стало только сейчас. Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца. Много лет Винсент боролся с алкогольной и наркотической зависимостями, указывает журнал.

Карьера актера пошла на спад в 1996 году, когда он попал в дорожную аварию, в результате которой сломал шею и повредил голосовые связки.

Наибольшую известность Ян-Майкл Винсент получил в 70-80-е годы прошлого века, когда он сыграл в таких фильмах, как "Механик" (The Mechanic, 1972), "Бастер и Билли" (Buster and Billie, 1974) и сериале "Воздушный волк" (Airwolf, 1984).