Кабмин выделил 282,9 млн рублей на строительство домов культуры в 11 субъектах РФ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий на строительство домов культуры в 11 субъектах РФ. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства.

"Утверждено распределение 282,9 млн рублей на строительство домов культуры в 11 субъектах Федерации. 16 новых домов культуры будут построены в республиках Адыгея, Алтай, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чувашской республиках, Хабаровском крае, Архангельской, Астраханской, Воронежской, Курганской, Новгородской областях", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что средства предоставляются в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма".

В рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" к концу 2024 года планируется построить или отремонтировать 526 сельских культурно-досуговых объектов.