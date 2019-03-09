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Путин поручил создать музейные комплексы в четырех регионах РФ к концу 2023 года

Проекты должны быть реализованы в Приморском крае, Калининградской и Кемеровской областях и Севастополе

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) Приморского края, Калининградской и Кемеровской областей и города Севастополя: обеспечить утверждение графика строительства и ввода в эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов, предусмотрев начало их функционирования не позднее 31 декабря 2023 года", - говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов в субъектах Российской Федерации.

Согласно распоряжениям, концепции комплексов должны быть представлены 25 апреля. К 30 апреля кабмин и региональные власти должны определить объем и источники финансирования проектов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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