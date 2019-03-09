СМИ: скульптуру слона Сальвадора Дали установили в центре Минска

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Бронзовую скульптуру художника-сюрреалиста Сальвадора Дали "Триумфальный слон" высотой более 6 м и весом более 2,5 т разместили в историческом центре Минска на улице Зыбицкой. Об этом сообщило агентство " Минск-Новости ".

Эта скульптура - один из экспонатов международного выставочного проекта, который представят в Национальном художественном музее Белоруссии 16 марта. Сальвадор Дали (1904-1989) часто использовал образ слона в своем творчестве, для мастера животное олицетворяло будущее. Слон Дали представляет собой причудливо измененную фигуру животного на длинных тонких ногах, покрытых изумрудно-зеленой патиной, впервые он появляется в творчестве художника в картине "Искушение святого Антония" в 1946 году. Всего Сальвадор Дали сделал восемь подобных слонов.

Планируется, что еще одна скульптура художника появится у здания Национального художественного музея. Обе они будут экспонироваться до конца июня. На выставке будет представлено множество работ Дали - скульптура, графика, произведения ювелирного и декоративно-прикладного искусства. До Белоруссии она выставлялась более чем в 100 музеях в разных странах. Экспозицию посетили около 12 млн человек.

Экспонаты являются частью коллекции "Вселенная Дали" (Dali Universe), которая считается одним из крупнейших частных собраний скульптуры и декоративно-прикладного искусства Сальвадора Дали. Ее основатель - итальянский арт-дилер и коллекционер Бениамино Леви. Он работал с художником в 1960-х годах, когда и начал собирать коллекцию, особое внимание уделяя трехмерным объектам. Сегодня Бениамино Леви признан ведущим экспертом по бронзе Сальвадора Дали.