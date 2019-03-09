От "Кавказской пленницы" до "Буратино": главные роли Владимира Этуша

В этом фильме Леонида Гайдая актер исполнил роль Саахова, заведующего райкомхозом. Именно он руководил похищением Нины и ему принадлежит крылатая фраза: «Или выйдешь отсюда женой товарища Саах… ах, какого жениха!».

Сначала Гайдай хотел, чтобы у этого персонажа была фамилия Охохов, но в Министерстве культуры оказался тезка отрицательного героя, и фамилию пришлось поменять не Саахова. Но и с этим вариантом создателям не повезло — оно совпадало с именами других чиновников. Об этом Юрий Никулин случайно рассказал министру культуры, Екатерине Фурцевой, которая страшно возмутилась и потребовала оставить все как есть.

12 стульев (1971)

В этой киноленте Владимир Этуш исполнил второстепенную роль — инженера Брунса, владельца одного из стульев. Его жену сыграла Нина Гребешкова, а сцена с отцом Федором (Михаил Пуговкин), где тот умоляет продать гарнитур за 20 рублей, стала одной из любимых в советском кинематографе. Интересно, что спустя несколько лет к этому же сюжету обратился другой режиссер, Марк Захаров. Когда его версия вышла на экраны, Гайдай назвал ее "уголовным преступлением".

Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Картина стала третьей совместной работой Владимира Этуша и Леонида Гайдая. Актер сыграл соседа главного героя — Шурика — Антона Шпака, зубного врача, у которого ограбили квартиру в самом начале фильма. Этуш пробовался также и на роль Ивана Васильевича вместе с Евгением Евстигнеевым, Георгием Вициным и Евгением Лебедевым. Изначально же режиссер писал сценарий специально для Юрия Никулина, но тот отказался от съемок.

Приключения Буратино (1975)

В сказке Владимир Этуш исполнил роль Карабаса-Барабаса - главного злодея.