Денис Мацуев представил в Гонконге программу "Джаз в кругу друзей"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 марта. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев представил в субботу в Гонконге программу "Джаз в кругу друзей". Ею он завершил свои трехдневные аншлаговые концерты в рамках проходящего здесь 47-го Гонконгского фестиваля искусств.

"Этот фестиваль уже прочно встал в мою гастрольную жизнь. Прошлогодний марафон из всех пяти концертов Рахманинова я запомнил надолго. У нас сложился замечательный контакт с гонконгской публикой: она очень теплая, открытая, понимающая и готовая к любым программам", - отметил артист в беседе с корреспондентом ТАСС.

7 марта в сольном исполнении Мацуева прозвучали произведения Петра Чайковского: "Времена года", "Размышление", "Большая соната". На следующий день мастер разделил сцену с четырьмя своими юными подопечными - лауреатами престижного международного конкурса Grand Piano Competition в Москве, основателем которого он является. На конкурс съезжаются юные пианисты из разных стран в возрасте до 16 лет.

"Сегодня закончился финальный концерт этой фестивальной эпопеи - моя джазовая программа. Второй год подряд я получаю удовольствие от общения с гонконгской публикой. В следующем году снова приеду: мы задумали нечто особенное, масштабное, но пока не буду раскрывать всех секретов", - пообещал пианист.

Ежегодный Гонконгский фестиваль искусств проводится с 1973 года, с каждым годом становясь все более масштабным и интересным. В его программе представлены все жанры: опера, балет, мюзикл, драматические спектакли, концерты классической музыки и цирковые представления. Это крупное культурное мероприятие продлится до 23 марта.