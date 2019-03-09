Умер писатель Бернар Дадье

ТАСС, 9 марта. Писатель ивуарийского происхождения Бернар Дадье скончался в субботу на 104-м году жизни. Об этом сообщил министр культуры Кот-д'Ивуара Морис Бандаман.

"Страна потеряла своего самого великого писателя", - приводит Agence France-Presse его слова.

Бернар Дадье родился в 1916 году в окрестностях крупнейшего города страны Абиджан. За свою поддержку ивуарийского движения за независимость несколько раз отбывал тюремный срок. В период с 1977 по 1986 год он занимал пост министра культуры в правительстве Кот-д'Ивуара.

Одни из самых известных романов Дадье "Негр в Париже" (1959) и "Нью-Йоркский хозяин" (1964) посвящены общецивилизационным проблемам. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в 2016 году наградила писателя премией имени Хайме Торреса Бодет в области социальных и гуманитарных наук и искусства.