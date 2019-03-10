В сети появилась 12 серия нового "Простоквашино"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Новый эпизод "Возвращения в Простоквашино", который называется "Неудобные соседи", появился на YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщает в воскресенье пресс-служба киностудии.

"В новой, 12-й серии мультсериала "Простоквашино" герои займутся поисками подходящего участка для нового дома, где можно будет построить бассейн и большой коровник для Матроскина. После долгих поисков подходящая территория будет найдена, но, как окажется, она уже занята! Кто живет на полюбившемся простоквашинцам участке и уступит ли он полянку героям? Серия доступна на официальном YouTube-канале киностудии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Режиссером нового эпизода выступил Владимир Торопчин, среди прошлых работ которого - мультфильмы "Иван Царевич и Серый Волк", "Илья Муромец и Соловей Разбойник", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" и другие.

В пресс-службе студии ТАСС рассказали, что в дальнейшем в мультфильме должны появиться новые герои. "До конца года "Союзмультфильм" планирует выпустить еще 18 серий популярного мультфильма. Как обещают авторы проекта, в фильме появятся и новые герои", - добавили представители киностудии.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий. У героев появились новые голоса - Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меньшова. Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее "Союзмультфильм" доверил дубляж этого героя Антону Табакову.

Создатели фильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины. А вот сюжетные линии сильно осовременили.