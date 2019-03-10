Певец Головатенко начинает сотрудничество с крупнейшими оперными театрами США

ВАШИНГТОН, 10 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Заслуженный артист России Игорь Головатенко начинает сотрудничество с крупнейшими оперными театрами США. Об этом певец, дебютировавший в субботу в Вашингтонской национальной опере (ВНО) в "Евгении Онегине" Чайковского, рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Большое событие в моей жизни"

По словам Головатенко, первый опыт выступления в США оказался "довольно значимым". "Сам я стараюсь не придавать этому особого значения,... но, тем не менее, это все-таки большое событие в моей жизни, я считаю", - признался исполнитель, являющийся солистом оперной труппы Большого театра.

В нынешней постановке ВНО, идущей на сцене Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, он играет роль Онегина. А в целом в спектакле, помимо Головатенко, участвуют еще трое россиян: Анна Нечаева, Елена Заремба и Алексей Долгов.

Головатенко подтвердил, что планы дальнейшего взаимодействия с американскими театрами, в том числе с Metropolitan Opera в Нью-Йорке, уже обретают вполне конкретные формы. Достигнуты договоренности о выступлениях не только на Восточном, но и Западном побережье США - в Лос-Анджелесе.

"Должен у меня быть контракт в Лос-Анджелесе в июне этого года, там должна быть "Травиата". Потом должен быть контракт в Metropolitan Opera (в партии Елецкого в "Пиковой даме"), это будет в декабре. Есть и дальнейшие планы, связанные с Metropolitan Opera", - отметил певец.

"С Вашингтоном, - продолжал он, - пока дальнейших контрактов нет, но я очень надеюсь, что они будут, потому что место замечательное". "И вообще я очень надеюсь, что вся эта американская история моей жизни будет продолжаться и будет еще много новых интересных предложений", - заявил артист.

Политика не сказывается

Комментируя историю с имевшим место два года назад первоначальным отказом Великобритании в выдаче ему въездной визы, Головатенко пояснил, что проблема возникла из-за неверно заполненных документов. "Должен сказать, что в той истории отчасти была и моя ошибка. Главная ошибка заключалась в том, что мои работодатели британские прислали мне [тогда] неправильно заполненные документы", - уточнил певец. Он добавил, что проблема довольно быстро была решена, в том числе благодаря продемонстрированной британским посольством в Москве готовности вникнуть в суть дела.

"На американцев это, слава богу, не повлияло, мне выдали визу достаточно быстро. Кстати, американскую визу я делал в Лондоне, потому что весь январь я провел там: у меня был дебют в Covent Garden. И в этот раз британскую визу я тоже получил без всяких проблем", - добавил Головатенко.

"Американскую визу я получил на довольно большой срок, - сообщил певец. - К счастью, сейчас у меня нет головной боли по поводу следующих контрактов и [американской въездной] визы". "Но мне пришлось ее оформлять в Лондоне, поскольку в Москве сейчас невозможно [назначить дату вызова на собеседование в консульский отдел посольства]. Многие мои коллеги, которые ездят в Америку и имеют российское гражданство, вынуждены делать американские визы за границей из-за этой всей ситуации", - посетовал исполнитель.

Вместе с тем, как заверил Головатенко, он не сталкивался до сих пор в США с какими-либо трудностями, которые были бы порождены резкой напряженностью в российско-американских отношениях. "Нет, абсолютно! - ответил певец на вопрос на эту тему. - Надеюсь, что и не столкнусь, по крайней мере, в театре".

"Наша помреж [помощник режиссера] специально ради нас [российских исполнителей ролей в "Евгении Онегине"] выучила несколько русских выражений вроде "на сцену, пожалуйста", хотя сама не говорит по-русски, она американка. Вы не представляете, насколько это трогательно", - сказал артист.

"Политика - это политика, а мы абсолютно другим делом занимаемся, мы не должны этого чувствовать и ни в чем этом участвовать", - убежден Головатенко.

Приоритет - Большой театр

Отвечая на вопросы о совмещении выступлений на родине и за границей, певец подчеркнул: "Конечно, основная моя работа - это Большой театр".

"В этом году у меня, например, довольно много отъездов, довольно много [зарубежных] контрактов, а в прошлом году их было мало, я больше пел в Большом театре <...> Сейчас, кстати, после того, как я спою здесь [в Вашингтоне] Онегина, будет новая постановка в Большом театре, тоже "Онегина", которую я жду с большим нетерпением, потому что ее будет ставить Евгений Арье, который до этого замечательно поставил оперу [Мечислава] Вайнберга "Идиот" по Достоевскому. Замечательный режиссер", - отметил Головатенко.

По его свидетельству, порой бывает сложно увязать графики выступлений в России и за рубежом, приходится делать выбор. "Случаются предложения за рубежом, от которых приходится отказываться, потому что в Большом театре какая-то интересная постановка, как было, скажем, год назад, когда ставили "Пиковую даму" замечательный, выдающийся режиссер Римас Туминас и наш главный дирижер, замечательный музыкант, музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев. Мне пришлось отказаться от четырех проектов за рубежом ради того, чтобы участвовать в этой постановке. Здесь, конечно, главный приоритет - Большой театр", - подытожил Головатенко.