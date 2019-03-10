Российская театральная энциклопедия увидит свет в 2019 году

СОЧИ, 10 марта. /ТАСС/. Первый том российской театральной энциклопедии, посвященной театрам XXI века и их раннему наследию, выйдет в ноябре 2019 года, всего будет издано пять томов. Об этом сообщил в воскресенье на открытии театрального форума в Сочи секретарь Союза театральных деятелей РФ, куратор проекта, доктор искусствоведения Дмитрий Трубочкин.

Он напомнил, что предыдущая театральная энциклопедия в шести томах вышла в 1960-е годы, она охватывала театр от истоков и до середины XX века. Сейчас выпуском энциклопедии занимается Союз театральных деятелей РФ в сотрудничестве с Большой советской энциклопедией при поддержке Министерства культуры России и Роспечати.

"Принято решение свести воедино все виды театра, оперы, оперетты, мюзикла, балета, современного танца, театра кукол, и представить их в трех больших томах российской театральной энциклопедии, которая будет посвящена театрам, действующим в XXI веке. В ней будет четыре тысячи статей... Мы взяли на себя повышенные обязательства - пять томов, [еще] два тома - наследие театра: великие имена и великие спектакли. Сейчас началась жаркая работа, мы должны первый том представить нашей российской общественности в середине ноября этого года", - сказал Трубочкин.

Он добавил, что также ведется работа по созданию театрального портала. "Мы с Большой российской энциклопедией начинаем работу над собиранием большого театрального портала под названием "Театральная энциклопедия России", в который будут стекаться данные о театрах, о нашей истории, и это будет размещаться на портале "Знание", и Большая российская энциклопедия будет главным координатором этого портала", - отметил Трубочкин.

Форум "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" проходит в Сочи с 10 по 14 марта. В рамках форума запланированы пленарные заседания, семинары, мастер-классы, для директоров театров подготовлена специальная образовательная программа "Школы театрального лидера". Участниками форума стали театральные деятели Южного Федерального округа: директора театров, специалисты сценического искусства, и другие представители отрасли.