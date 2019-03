Фантастический боевик "Капитан Марвел" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Кинофильм "Капитан Марвел" собрал за первые четыре дня показа 678,6 млн рублей, возглавив таким образом кинопрокат в России и СНГ. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за 7-10 марта.

Фантастический фильм американских режиссеров Анны Боден и Райана Флека вышел на отечественные экраны 7 марта. Лента, снятая по мотивам комиксов о супергероях издательства Marvel Comics, повествует о пилоте ВВС США Кэрол Дэнверс, которая приобретает сверхъестественные способности после столкновения с инопланетянами. В фильме снимались Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу, Бен Мендельсон.

Второе место по сборам занял полнометражный мультфильм "Как приручить дракона - 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World), вышедший на отечественные экраны 21 февраля. Картина режиссера Дина ДеБлуа принесла создателям 262,8 млн рублей. Сюжет мультфильма повествует о приключениях молодого викинга Иккинга, девушки Астрид и дракона Беззубика. В англоязычной версии роли озвучивали Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Джерард Батлер, Джона Хилл.

На третьем месте расположилась российская комедия "Любовницы", заработавшая за выходные 95,9 млн рублей. Выход фильма Елены Хазановой о трех подругах, борющихся с неверными мужьями, в прокат состоялся 28 февраля. В главных ролях снялись Паулина Андреева, Александра Бортич и Юлия Александрова.