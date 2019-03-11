Омский театр драмы представит на "Золотой маске" спектакль о распаде СССР

ТАСС, 11 марта. Омский театр драмы представит на фестивале "Золотая маска" в московском Театре имени Вахтангова спектакль о распаде СССР глазами советского человека. Постановка режиссера Дмитрия Егорова "Время сэконд хэнд" представлена в трех номинациях, сообщила ТАСС заведующая литературной частью омского театра Светлана Вегелей.

Спектакль "Время сэконд хэнд" создан по одноименной документальной прозе Светланы Алексиевич. Книга посвящена распаду СССР с точки зрения обыкновенного человека, который на протяжении долгих лет впитывал идеологию и векторы развития страны. На сцене, покрытой старой одеждой, артисты произносят монологи из книги, основанные на рассказах реальных людей с разными точками зрения и показывают повороты истории, их восприятие и связанные с ними иллюзии.

"Не могу сказать, чем обусловлено решение экспертного совета выбрать именно этот спектакль, но их выбор можно понять. "Время секонд хэнд" - с одной стороны, очень сложная, с другой - очень понятная всем нам история. Речь идет о том, что пережили многие из нас, произведение Светланы Алексиевич - очень непростой материал, но и Дмитрий Егоров, и актерский состав с честью справились с этой работой", - сказала Вегелей.

"Время секонд хэнд" заявлен на номинацию "Драма/спектакль большой формы", режиссер Дмитрий Егоров - на "Драма/работа режиссера". В номинации "Драма/женская роль второго плана" - Татьяна Филоненко, Валерия Прокоп и Наталья Василиади. Как добавила Вегелей, спектакль не так давно идет в Омском театре драмы, однако благосклонно был принял и зрителями, и критиками. "Это замечательная работа как с точки зрения драматургии, режиссуры, так и с точки зрения актерских работ", - сказала завлит.

Омский академический театр драмы - старейший театр города Омска, основан в 1874 году. Награжден премией правительства РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России, является постоянным участником "Золотой маски" и российских театральных фестивалях "Реальный театр", "Ново-Сибирский транзит", "Пять вечеров" и других.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.