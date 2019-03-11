Милош Бикович назвал фильм "Балканский рубеж" историей о совести и мужестве

БЕЛГРАД, 11 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Военно-приключенческая драма "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина - это история о подвиге, совести и мужестве. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС сербский и российский актер Милош Бикович, который снялся в ленте, а также продюсировал съемки на территории Сербии.

"Премьера фильма "Балканский рубеж" состоится в Москве 14 марта, в Белграде - 19 марта, а в прокат и в Сербии, и в России фильм выходит 21 марта. Создавая это кино, мы вдохновились одним реальным событием - это марш-бросок батальона российских десантников в Приштинский аэропорт. Вокруг этого события мы создали историю, и также рассказали историю о подвиге, совести, мужестве", - сказал Бикович.

Лента выходит накануне 20-й годовщины агрессии НАТО в отношении Югославии, и такое совпадение не является случайным. Милош Бикович считает, что память о собственной истории - одно из важнейших условий сохранения личности. "Я считаю, что история важна, потому что без истории нет идентичности, что в свою очередь ведет к потере личности, а человек превращается в какую-то массу покупателей и потребителей", - сказал артист.

Бикович поблагодарил сербского режиссера Эмира Кустурицу, который также исполнил роль в этой ленте. "Спасибо Эмиру Кустурице, я его очень уважаю, он показал, насколько просто ведут себя большие люди, он взял и снялся в нашем фильме, он нас просто поддержал. Для меня это большой урок о том, как человек может быть великим и скромным одновременно", - заявил актер.

Сохранение памяти

Как рассказал ТАСС Кустурица, он согласился на маленькую роль в фильме "Балканский рубеж" по настоянию Биковича. "Милош Бикович - прекрасный молодой человек, который в отличие от большинства своих коллег понимает важность сохранения памяти. Он снимает кино о том периоде, о российских солдатах. Я тоже снимусь там в короткой роли", - заметил Кустурица.

По его словам, очень важно, чтобы современное поколение сохраняло память о произошедшей трагедии, однако это очень трудно осуществить. "Чтобы они запомнили, нужно снять 500 фильмов в стиле Голливуда, но западные фонды, спонсирующие такое кино, этого не позволят. Сейчас они (молодежь - прим. ТАСС) не будут помнить, потому что у молодых людей нет исторического сознания", - сказал Кустурица.

О фильме

Фильм "Балканский рубеж" основан на реальных событиях и повествует о секретной операции российской спецгруппы, взявшей под контроль аэропорт Слатина в Косово в 1999 году. Эта операция предшествовала внезапному марш-броску российского миротворческого батальона из Боснии в Косово. Благодаря продюсерскому центру "Архангел студиос", которым руководят российский и сербский актер Милош Бикович и сербский актер Миодраг Радонич, съемки фильма происходили в Сербии, в тех местах, где в 1999 году проходили реальные боестолкновения.

В фильме также снялись Гоша Куценко, Антон Пампушный, Равшана Куркова. В съемках также приняли участие сербские артисты - Гойко Митич, Милена Радулович, Александар Радойчич, Александар Сречкович-Кубура, Срджан Жика-Тодорович.

На прошедшем в рамках Каннского фестиваля кинорынке фильм был законтрактован международным дистрибьютером Amadeus Entertainment (Великобритания) в 35 стран.

Картина снималась при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Сербии, а также телеканала "Россия 1".

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство НАТО назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косово". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.