{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пародиста Александра Пескова выпишут из больницы 11 марта

Директор артиста сообщил, что намеченный на 8 марта концерт перенесли на 12 апреля

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пародист Александр Песков, перенесший операцию на поджелудочной железе, выписывается из больницы в понедельник. Об этом ТАСС сообщил директор артиста Александр Волокин.

"Все замечательно, мы выписываемся, уже получаем документы - и домой", - сказал он.

Волокин также отметил, что концерт пародиста, который был намечен в культурном центре "Салют" в Москве на 8 марта, перенесен на 12 апреля.

"Концерт будет 12 апреля, официально все перенесено, все указано на сайте артиста и на сайте концертного зала", - подчеркнул он.

Теги
Россия
Демозапись песни Дэвида Боуи Starman выставят на торгах в Великобритании
В аукционном доме Omega Auctions отметили, что на записи может находиться самая первая версия композиции
Читать полностью