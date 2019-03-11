Иван Глазунов возглавил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Ивана Глазунова ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Соответствующее распоряжение правительства от 7 марта опубликовано на официальном сайте правительства.

"Назначить Глазунова Ивана Ильича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" сроком на 5 лет", - говорится в документе.

Иван Глазунов, сын художника Ильи Глазунова, в конце июля 2017 года по распоряжению правительства был назначен исполняющим обязанности ректора этой академии.

Эту должность он занял после смерти своего отца, основавшего и возглавившего академию в 1986 году.