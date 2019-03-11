Александринка 15 марта откроет площадку в "Артеке" для мастер-классов, лекций и гастролей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Александринский театр в рамках Года театра в России 15 марта откроет олимпийскую молодежную площадку в международном детском лагере "Артек". В течение года на площадке будут проходить мероприятия Международной театральной олимпиады, в частности, лекции и мастер-классы режиссеров и руководителей Александринки, а также показ спектаклей, сообщили журналистам в пресс-службе театра.

"Проект Александринского театра в "Артеке" - это интересная образовательная программа, направленная на популяризацию в молодежной среде театра как явления культуры и изучение театральных жанров. Считаю важным просветительский элемент Международной театральной олимпиады: артековцы станут полноправными авторами художественных событий, увидят театр "изнутри", - цитирует и. о. директора "Артека" Константина Федоренко пресс-служба. - Театральная олимпиада проходит в "Артеке" впервые, и мы надеемся, что участие в ней даст детям импульс развивать интерес к театру в своих регионах".

В пресс-службе уточнили, что до конца 2019 года в "Артеке" каждую смену будут проходить мастер-классы ведущих творческих специалистов Александринского театра и преподавателей Российского государственного института сценических искусств. В частности, 15 марта с лекцией по истории Александринского театра перед артековцами выступит заместитель художественного руководителя театра, профессор Александр Чепуров. Серию мастер-классов для вожатых и педагогов детского центра проведут режиссеры Александринки. 26 марта в "Артеке" покажут интерактивный медиаспектакль "Выключи это!!!", с которым Александрийский театр участвовал в фестивале "Золотая Маска", а позже другие проекты.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.