Артем Михалков снимет художественный фильм о советском боксере Попенченко

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Алексей Забелин/. Российский режиссер Артем Михалков рассказал в понедельник ТАСС, что снимет художественный фильм о жизни советского боксера Валерия Попенченко.

"Совсем скоро стартуют съемки первого художественного фильма о жизни знаменитого советского боксера Валерия Попенченко", - рассказал Михалков.

Он отметил, что в основу полнометражной ленты легли реальные события. Сам фильм, по словам Михалкова, повествует о жизненном и спортивном пути победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР. "Его блистательная манера боя, постоянное стремление к обострению поединка и желание нокаутировать каждого соперника восхищали миллионы поклонников бокса во всем мире. А уж в Советском Союзе он был подлинным национальным героем", - добавил собеседник агентства.

По словам режиссера, байопик от киностудии "Кинодом" получил рабочее название "Мистер Нокаут". Авторами сценария выступили писатели братья Олег и Владимир Пресняковы. В роли спортсмена, рассказал Михалков, предстанет актер Виктор Хориняк, а роль его тренера сыграет Сергей Безруков. "Местом проведения съемок станет не только Россия, но и Узбекистан, Польша, Япония", - сказал он, проанонсировав премьеру фильма на большом экране в 2020 году.

Кинопроект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также при содействии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех". Партнером проекта выступает спортивный клуб "Академия бокса".