Дитер Болен из Modern Talking подпишет именную звезду в Москве

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сооснователь немецкой группы Modern Talking Дитер Болен 14 марта подпишет именную звезду на Алее Славы московского ТРК Vegas. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе комплекса.

Именная звезда музыканта станет уже 35-й на московской Аллее Славы. Ранее свои автографы оставили Элтон Джон, Оззи Осборн, Стинг, Дональд Трамп, Моника Белуччи, Мила Йовович, Брэдли Купер, Роберт де Ниро, Пласидо Доминго, Моби, Глория Гейнор, Рой Джонс-младший, Антонио Бандерас и другие.

Дитер Болен приедет в российскую столицу, чтобы дать сольный концерт на сцене "Крокус Сити Холл". Как пообещали организаторы, 14 марта он исполнит "все самые известные песни Blue System и Modern Talking".

Группа Modern Talking была основана Дитером Боленом и Томасом Андерсом в 1983 году. Первый писал песни в стиле диско, играл на гитаре, был бэк-вокалистом, а также занимался продюсированием, а Андерс был основным вокалистом. Слава пришла к дуэту с композицией You’re My Heart, You’re My Soul и закрепилась шестью альбомами. Несмотря на успех группы в конце 1987 года коллектив распался, после чего Дитер Болен создал группу Blue System, просуществовавшую до 1998 года.

В 1998 году Modern Talking объединились, в течение пяти лет было выпущено еще семь альбомов, в которые вошли ремиксы старых хитов, а также новые синглы. В 2003 музыканты окончательно расстались.