Фестиваль памяти Довлатова пройдет в Петербурге с 31 августа по 1 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Фестиваль памяти писателя Сергея Довлатова пройдет в Санкт-Петербурге с 31 августа по 1 сентября. Как сообщается на официальном сайте мероприятия, его главной темой в этом году станет эпоха конца 80-х годов XX века, когда ранее запрещенные произведения автора стали появляться в СССР.

"День Д" пройдет третий раз 31 августа - 1 сентября 2019 года и будет посвящен юбилею 1989-го года - времени возвращения Довлатова на родину благодаря появлению его книг в стране", - говорится в сообщении.

Как рассказала ТАСС руководитель проекта "День Д" Анастасия Принцева, к участию в мероприятии приглашены писательница Татьяна Толстая и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков. Центром фестиваля по традиции станет улица Рубинштейна, где жил Довлатов. В числе планируемых событий - мастер-классы, кинопоказы, парад фокстерьеров, фотовыставка, концерт и другие события.

Первый фестиваль "День Д", который реализуется как общественная инициатива, прошел в Петербурге в сентябре 2016 года. В 2018 году праздник не проводился из-за проблем с финансированием.

Сергей Довлатов родился в 1941 году в Уфе, куда были эвакуированы его родители, в 1944 году семья вернулась в Ленинград. Среди наиболее известных книг автора - "Чемодан", "Зона: Записки надзирателя", "Соло на ундервуде", "Заповедник". Эмигрировал в США в 1978 году, умер в августе 1990 года в Нью-Йорке. На доме 23 по улице Рубинштейна, где писатель жил с 1944 по 1945 годы, установлена мемориальная доска, в сентябре 2016 года к 75-летию со дня рождения Довлатова рядом с этим домом был установлен памятник прозаику.