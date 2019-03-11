"Шолохов-Центр" в Ростове-на-Дону открыл выставку к 100-летию Вешенского восстания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. "Шолохов-Центр" в Ростове-на-Дону в понедельник - день 100-летней годовщины Верхне-Донского (Вешенского) восстания - открыл театрализованную выставку "Не осудите, братья, брата...", передает корреспондент ТАСС.

Выставка подготовлена совместно с Новочеркасским музеем истории донского казачества, Ростовским областным музеем краеведения, Донской государственной публичной библиотекой. Консультантом выступил создатель музея "Донская казачья гвардия" Николай Новиков.

"День для открытия выставки выбран не случайно, именно 11 марта по новому стилю в 1919 году началось Вешенское восстание - первоначально в хуторе Шумилине, а потом завертелось и по всем Верхне-Донским станицам. Это одно из самых трагических событий на Дону", - сказала ТАСС директор государственного Музея-заповедника имени Шолохова Ольга Анистратенко.

Впервые музей опробовал новый формат взаимодействия с аудиторией - театрализованную экскурсию. Актеры-студенты из местного колледжа культуры воссоздали отрывки из романа "Тихий Дон", условно разделив посетителей на красных и белых. Экскурсия завершилась воспроизведением записи, на которой Шолохов зачитывает финал романа-эпопеи.

"Сценарий проекта был уже готов - это буквально страницы "Тихого Дона". Нам оставалось облечь это все в музейную форму, добавить музейные предметы... например, один из таких уникальных предметов - шашка участника тех событий Василия Чернецова. Если мы обратимся к роману, то "перелом" у Григория Мелихова (главного героя романа - прим. ТАСС), когда он ушел от красных к белым, произошел тогда, когда он узнал, что порубили молодых казаков, которые шли с Чернецовым. В то время в его руках была именно эта шашка", - отметила Анистратенко.

Также среди наиболее интересных экспонатов - письма, личные вещи, документы участников тех событий, например, Федора Подтелкова и Харлампия Ермакова - донского казака, который считается прототипом Мелихова. В экспозиции также представлены письма Шолохова, первые издания романа, подлинные иллюстрации к произведению художников Реброва, Королькова, Верейского, плакаты, документальная хроника, оружие, карты, книги, костюмы, оригинальные картины известного художника-баталиста Митрофана Грекова.

Будущее проекта

Как сообщил ТАСС внук писателя, депутат Госдумы Александр Шолохов, есть планы сделать выставку "Не осудите, братья, брата..." передвижной.

"Мы думаем о продолжении этого проекта, возможно, это будут современные решения с использованием виртуальной реальности, возможно, выставка будет передвижной... В Москве принято решение о создании Центрального казачьего музея, он будет на базе Государственного исторического музея, и были большие сомнения, как показывать годы Гражданской войны. Я сделал предложение, которое приняли, мы будем показывать эти события на примере художественной литературы... И эта выставка будет некой основой для последующей работы", - пояснил Шолохов.