Рок-группа Manowar выступит в Петербурге в рамках масштабного турне по России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Американская рок-группа Manowar ("Мэноуор"), объявившая об отходе от активной творческой деятельности, 12 марта даст концерт в Санкт-Петербурге в рамках первого масштабного турне по России по программе мировых гастролей The Final Battle World Tour. Встреча с поклонниками состоится на площадке спортивного комплекса "Юбилейный".

Тур группы по РФ стартовал 1 марта в Новосибирске, до концерта в Петербурге Manowar также выступили во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге и Самаре. 14 марта коллектив соберет поклонников на стадионе "Динамо" в Москве, завершающие шоу пройдут в Ростове-на-Дону и Краснодаре 16 и 18 марта.

"Это величайший момент для нас и наших российских поклонников. Российские фанаты очень преданы нашей музыке. Это большая честь для нас, что мы сможем посетить такое количество российских городов и выступить для всех поклонников", - приводятся на сайте комплекса слова лидера и основного композитора коллектива Джоуи Демайо.

Как сообщил Демайо в интервью ТАСС в преддверии выступлений в России, при отборе композиций для концертов группа провела всенародное голосование, которое продолжалось на сайте коллектива около полугода.

Коллектив Manowar, название которого можно перевести как "Воин", был образован в 1980 году. Двумя годами позднее увидела свет его дебютная работа под названием Battle Hymns. Пика популярности группа достигла с выходом шестой пластинки Kings of Metal (1988). Сейчас музыканты готовят к выпуску новый студийный альбом The Final Battle, который будет состоять из трех частей - планируется, что первая из них выйдет в апреле.

За последний год с небольшим состав рок-команды претерпел существенные изменения. Помимо отцов-основателей - вокалиста Эрика Адамса и басиста Демайо, сейчас в него входят гитарист И-Ви Мартел и ударник Маркус Кастеллани. Группа выступала в Москве в 1999, 2007, 2009, 2012 и 2014 годах.