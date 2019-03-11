Андрис Лиепа посвятит балетное шоу 130-летию со дня рождения Вацлава Нижинского

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа посвятит следующий эпизод своего проекта "Автографы и имиджи" 130-летию со дня рождения легендарного танцовщика и балетмейстера, звезды дягилевских "Русских сезонов" Вацлава Нижинского. Балетное шоу на сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет 18 апреля, сообщил он ТАСС.

"Вацлав Нижинский родился 12 марта 1889 года. Пройти мимо 130-летия со дня его рождения было нельзя, потому что весь XX век был построен на том, что именно Нижинский вывел мужской танец на эквивалентную женскому балету высоту. До него балет существовал больше для балерин, и партнеры-мужчины редко хорошо танцевали", - подчеркнул Лиепа.

Балетмейстер напомнил, что работал над восстановлением спектаклей, в которых танцевал Нижинский. Они также войдут в программу вечера в Кремлевском дворце. "Балет "Шехеразада" - символ "Русских сезонов" - пришел в Россию в 1993 году, я поставил его сначала в антрепризе, а потом перенес на сцену Мариинского театра. В декабре я поставил этот спектакль в Казахстане, и сейчас мы привозим в Москву труппу "Астана Опера", - сказал Лиепа. Партию Золотого раба исполнит лауреат международных конкурсов Бахтияр Адамжан, роль Зобеиды - Анастасия Заклинская.

В программу также войдет "Видение розы" в исполнении Вадима Мунтагирова и Дарьи Климентовой из лондонского Королевского театра Ковент-Гарден, а скандальный шедевр Нижинского "Послеполуденный отдых фавна" станцует Патрик де Бана. Артисты Большого и Мариинского театров, Государственного Венского оперного театра и Вашингтонского балета представят фрагменты из постановок "Весна священная", "Петрушка", "Талисман" и других.

Мультимедийное шоу на основе живописи Льва Бакста, Александра Бенуа, Николая Рериха и редких документальных кадров перенесет зрителей в атмосферу Парижа начала XX века, когда Европа восхищалась "Русскими сезонами" и их звездой - Нижинским. "Мы получили много фотографий, связанных с Нижинским, - поделился Лиепа. - Будем проецировать даже фотографию танцовщика с его автографом, которую подарили моему отцу Марису Лиепе".

"Человек-птица" Нижинский

Вацлав Нижинский (1889-1950) - российский танцовщик и хореограф польского происхождения. Рожденный в семье балетных танцовщиков, он выходил на сцену с пяти лет. Окончив Петербургскую балетную школу, поступил в труппу Мариинского театра, откуда в 1911 году был уволен из-за скандально "неприличного костюма".

Нижинский был приглашен Сергеем Дягилевым для участия в балетном сезоне 1909 года. "Русские сезоны" принесли ему общеевропейскую славу. Современники называли танцовщика "восьмым чудом света", "богом танца" и "человеком-птицей".