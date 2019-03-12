Открытие пятого фестиваля российского кино в Париже посвятили памяти Мишеля Леграна

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Пятый фестиваль российского кино, который получил название "Пламя русской души", открылся в понедельник в парижском кинотеатре Le Balzac. Как отметили организаторы, первый вечер посвящен памяти выдающегося французского композитора Мишеля Леграна.

"До тех пор, пока хоть один человек на этой земле будет любить, будет испытывать это необыкновенное чувство, которое называется любовью, до тех пор будет жив Мишель Легран, - отметил присутствовавший на церемонии российский режиссер Карен Шахназаров. - Потому что никто, кроме него, лучше не написал музыку любви. Я очень рад, что открытие этого вечера посвящается ему. Его очень любили в России, так, как, конечно, его любили во Франции и во всем мире".

По его словам, "мелодия этого вечера не печальна". "Воспоминание о Легране не может быть печально, воспоминание о Легране может быть полным жизни и любви", - добавил режиссер.

В честь известного композитора гостям мероприятия показали нарезку некоторых его работ, в том числе из таких известных фильмов, как "Шербургские зонтики" (1964), "Девушки из Рошфора" (1967), "Никогда не говори никогда" (1983).

Открыла фестиваль картина Сергея Лисина "Ван Гоги", повествующая о нелегких отношениях между талантливым, но неизвестным художником Марком и его отцом - знаменитым режиссером, больным деменцией.

О фестивале

В рамках фестиваля пройдет конкурс полнометражных фильмов, по итогам которого профессиональное жюри присвоит лучшему фильму приз дистрибуции во Франции. В четырех парижских кинозалах будут показаны десятки работ российских и советских режиссеров, среди которых "Летят журавли" Михаила Калатозова (1957), "Андрей Рублев" Андрея Тарковского (1966), "Война и мир" Сергея Бондарчука (1967), "Остров" Павла Лунгина (2006). Также запланирован конкурс короткометражных фильмов, киноконцерты и творческие встречи с известными представителями российского и французского кинематографа. Для юного зрителя предусмотрены показы мультсериала "Ну, погоди!" Фестиваль продлится до 18 марта.

О Легране

Легран, создавший музыку к 200 кинокартинам, скончался в своем доме в Париже 26 января. За свою работу для кинематографа он был неоднократно удостоен самых престижных наград, в том числе "Золотой глобус" и Grammy. Трижды становился лауреатом премии "Оскар" Американской киноакадемии - за музыку к кинолентам "Афера Томаса Крауна" (1968), "Лето 42-го" (1971) и "Йентл" (1983).

В его дискографии более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барбарой Стрейзанд, возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" и других престижных фестивалей. В марте 2018 года Легран был награжден почетным знаком "За вклад в российскую культуру".