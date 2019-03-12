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Пресс-конференция о Годе музыки Великобритании и России. Видеотрансляция завершена

О программе Года рассказывают спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и гендиректор Британского совета сэр Кирон Деван
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
© Владимир Гердо/ТАСС

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная программе мероприятий Года музыки Великобритании и России 2019.

Об основных событиях Года музыки рассказали специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, генеральный директор Британского совета сэр Кирон Деван, советник по культуре посольства Великобритании в Москве Майкл Берд, заместитель посла Великобритании в Москве Линдси Сколл и руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев

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