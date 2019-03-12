Maruv отправляется на гастроли по России и будет болеть на "Евровидении-2019" за Лазарева

По словам исполнительницы, у нее также запланирован сольный концерт в Москве. После этого, в конце лета и начале осени она обещала организовать выступления и на Украине.

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Победительница украинского национального отбора на "Евровидение-2019" Maruv, которая отказалась от участия в конкурсе из-за политических требований и кабальных условий договора, в апреле отправляется в большой гастрольный тур по России. Об этом сама певица сообщила на своей странице в Instagram .

После победы в феврале в отборочном туре на "Евровидение-2019" Национальная общественная телерадиокомпания Украины выставила Maruv жесткие условия. В частности, от нее потребовали отказаться от гастролей в России и воздержаться от любых "высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и безопасности Украины". В документе содержался и ряд других ограничений. Принять эти условия певица отказалась.

Касаясь своего участия в отборочном туре, Maruv заявила, что больше не намерена пытаться попасть на "Евровидение". "Все, достаточно. Я находилась на отборы на всю жизнь. Спасибо за то, что поддерживали меня, но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой этого конкурса надо завязывать. Это уже пережило себя", - констатировала певица.

Вместе с тем Maruv рассказала, что будет смотреть сам конкурс и даже назвала имя музыканта, за которого намерена болеть. Это представитель России - Сергей Лазарев.

"Буду всех поддерживать. Не знаю, надо смотреть на номер, выступления. Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже, и у нас с ним классная, интересная совместная история есть, буду его поддерживать. Но, помимо этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное", - сказала исполнительница.

После отказа Maruv ехать на "Евровидение" организаторы отбора предложили отправиться туда двум другим финалистам, занявшим второе и третье места. Но и они ответили отказом. О нежелании ехать на "Евровидение" заявили и музыканты, занявшие четвертое место. В результате Украина объявила, что не будет в этом году направлять своего представителя на конкурс. Полуфиналы и финал "Евровидения" пройдут 14-18 мая в Израиле.