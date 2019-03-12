Музей-заповедник Михаила Шолохова готовит выставки в Германии, Шотландии и Японии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Крупнейший федеральный музей Юга России - Государственный музей-заповедник писателя Михаила Шолохова в Ростовской области - готовит выставки в Германии, Шотландии и Японии. Об этом ТАСС сообщила директор музея Ольга Анистратенко.

"Буквально 25 марта мы вылетаем в Германию, в "Русском доме" в Берлине у нас готовится к открытию выставка "Мир Шолохова и его героев" <...> Мы начали сотрудничество с Сент-Эндрюсским университетом в Шотландии, надеемся, к концу года туда еще с нашими выставками поедем <...> Мы думаем еще и Японию с нашим выставками посетить", - сказала Анистратенко.

Она рассказала, что в 1965 году Михаил Шолохов был с продолжительным визитом в Японии. "У нас в станице Вешенской (в Ростовской области, где находится музей) есть часть экспозиции в мемориальном доме, которая рассказывает о путешествии семьи Шолоховых в Японию, мы экспонируем подарки, которые там писателю вручили <...> В Японии есть люди, которые еще помнят его приезд, мы хотим с ними подружиться. Думаю, что в этом году, скорее всего, они приедут к нам, а мы к ним в 2020-м", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, донское казачество было рассеяно по всему миру, поэтому сейчас такой большой интерес к этой теме. У музея есть несколько передвижных выставок об авторе романа-эпопеи "Тихий Дон", лауреате Нобелевской премии по литературе Михаиле Шолохове и о казачестве.

Недавно завершилась выставка музея в Русском доме науки и культуры в Белграде (Сербия), ее посетили более 800 человек. "Мы встречались там с представителями казачьей диаспоры, они нам рассказали удивительные вещи. Дело в том, что, когда казаки прибыли в Сербию, там начиналось строительство дороги в горах, в базальтовых скалах, которые трудно поддаются обработке. Сейчас эту дорогу называют "русской", потому что ее строили казаки", - добавила Анистратенко.

Государственный музей-заповедник Михаила Шолохова создан в 1984 году в Ростовской области, он является единственным в России государственным музеем писателя. Основа его коллекции - мемориальные предметы, принадлежавшие Михаилу Шолохову и его семье. На данный момент в состав музея-заповедника входят шесть объектов культурного наследия федерального значения, 12 - регионального значения, 76 памятников архитектуры, шесть памятников природы и 256 памятников археологии. Зона охраняемого ландшафта музея-заповедника составляет 30 тыс. га.