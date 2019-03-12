Худрук МХАТ им. Горького надеется увеличить посещаемость спектаклей до 90% в 2021 году

"Есть определенные проблемы [с посещаемостью] <...> Сегодня у нас порядка 60% заполняемости [зала]", - сказал он. - Мы должны научиться заполнять зал на 100%, несмотря на то, что это очень нелегко. Ведь в Большом зале 1370 мест, это самый вместительный драматический зал в пределах Садового кольца. Я обещаю сделать все, чтобы посещаемость приблизилась в 2021 году к 90%".

Он отметил, что сейчас посещаемость существенно ниже, чем в Вахтанговском театре или МХТ им. Чехова. Худрук подчеркнул, что отделять вопрос посещаемости от творческого результата нельзя. "Мы назначены в театр не зрителями, мы назначены профессионалами, экспертами. Это предполагает честное, бескомпромиссное служение художественной правде, поиску художественной истины", - заявил он.

Бояков считает полезным возрождение практики творческих "разборов" спектаклей коллегами-режиссерами и актерами из других коллективов. "Репертуар и посещаемость будут тогда, когда мы создадим экспертную среду, в которой артикулируется отнюдь не собственное или чье-то еще комплиментарное мнение о наших постановках. Это должно быть мнение авторитетов, оно должно быть глубоким, экспертным", - отметил худрук.

Режиссер и продюсер Бояков была назначен худруком МХАТ им. Горького в декабре 2018 года. На этом посту он сменил народную артистку СССР Татьяну Доронину, которая возглавляла театр с 1987 года.