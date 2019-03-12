Балет Большого театра России откроет программу перекрестного Года музыки в Лондоне

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская часть программы перекрестного Года музыки Великобритании и России откроется в июле 2019 года гастролями балета Большого театра в Лондоне. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Перекрестный год музыки уже начался программой британской музыки в России. А мы начнем наш год гастролями балета Большого театра в Лондоне в июле 2019 года. Гастроли балета Большого театра при любой политической погоде имеют успех", - подчеркнул Швыдкой.

Гастроли в театре "Ковент-Гарден" продлятся три недели. Руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев признался, что для театра большая честь и ответственность открывать российскую часть программы.

Как сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, программа перекрестного Года музыки запланирована обширная и будет еще дополняться. В нее войдут выступления Большого симфонического оркестра им. Чайковского, Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича, оркестра Мариинского театра, Национального филармонического оркестра России, Московской филармонии, Новосибирского театра оперы и балета, а также мероприятия ведущих библиотек страны.

Особое внимание будет уделено фольклору, соответствующее предложение готовит "Росконцерт". "У нас огромная страна, и российская культура соткана из культур почти двухсот народов. Все это отражается в этнике, фольклоре, - заметила Манилова. - Мы постараемся, чтобы британцы увидели лучшие образцы фольклора разных регионов, разной этники".

Программа в России

Программа в России проводится посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского совета. В ее основе - принцип культурного разнообразия. Публику ждут живые музыкальные выступления как академических, так и современных направлений, образовательные мероприятия, специальные онлайн-проекты.

Так, ежегодный фестиваль "Декабрьские вечера" в ГМИИ им. Пушкина пройдет одновременно с выставкой шедевров Томаса Гейнсборо из музеев Великобритании, в Москве пройдет фестиваль британской музыки, приуроченный к выставке "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа". Британские виолончелисты выступят на фестивале Vivacello, дирижер Оливер Зеффман и виолончелистка Лора ван дер Хейден - на фестивале "Евразия" в Екатеринбурге.

Британская программа будет представлена на фестивале документального кино Beat Film Festival, семинар о современной британской литературе пройдет в Ясной Поляне.

Год музыки Великобритании и России станет продолжением программ предыдущих лет: Года культуры, Года языка и литературы и Года науки и образования двух стран. Год музыки продлится до середины 2020 года и завершится в Москве фестивалем Георга Генделя при участии британских артистов.