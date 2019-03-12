Андрей Мерзликин сыграет в фильме о российско-шведской экспедиции на Шпицберген

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин сыграет в художественном фильме "Архипелаг" о российско-шведской экспедиции на Шпицберген рубежа XIX-XX веков, съемки картины уже начались в Петербурге, сообщает Санкт-Петербургская студия документальных фильмов.

"На днях в Санкт-Петербурге стартовали съемки масштабного художественного фильма "Архипелаг" Санкт-Петербургской студии документальных фильмов при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. <…> В картине принимают участие мэтры и молодые звезды: Андрей Мерзликин, Алексей Шевченков, Марина Петренко, Дмитрий Паламарчук, Андрей Некрасов, Сергей Барковский", - говорится в сообщении.

Фильм повествует об ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью измерения реальных размеров и формы земного шара. До середины XX века модель фигуры Земли, окончательно рассчитанная после градусного измерения на Шпицбергене русским астрономом Александром Васильевым, была единственным всемирным эталоном.

Сценарий написан при участии руководителя проекта "Полярный меридиан", Героя России, почетного полярника, председателя Рязанского областного отделения Русского географического общества Михаила Малахова. В конце февраля он рассказал ТАСС, что часть съемок будет проходить на Шпицбергене, а саму картину российские зрители увидят, по предварительным планам, в следующем году.

По словам Малахова, идея фильма зародилась после того, как он в составе экспедиции РГО отправился на Шпицберген в 2014 году, чтобы найти места стоянок и геодезические сигналы (сооружения для установки приборов), оставленные экспедицией в период с 1899 по 1901 годы. Он также отметил, что в настоящее время группа членов Русского географического общества вместе с ним ведет работу, чтобы геодезические объекты на островах Шпицбергена, оставшиеся после экспедиции, были признаны объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.