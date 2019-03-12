Обладательница "Ники" Надежда Маркина стала актрисой МХАТ имени М.Горького

Он назвал Маркину "настоящим сокровищем, нашим национальным достоянием", "великой актрисой нашего времени". "Таких артистов как Маркина надо беречь. При этом они не требуют, в отличие от медийных персон, никаких похвал и пиара", - считает Бояков.

Отвечая на вопрос о возможности кадровых изменений в труппе театра, Бояков сказал, что речь, скорее всего, будет идти о единичных случаях, точечных назначениях. Как раз к таковым - "совершенно исключительным" - он отнес приглашение в театр Надежды Маркиной.

"Я десять лет занимался "Золотой маской", и мои коллеги по этому проекту могут подтвердить, что я никогда так не радовался, как в тот момент, когда в 1998 году Надежда получила "Маску" за роль Тамары в спектакле Сергея Женовача "Пять вечеров". А ведь тогда за премию с ней конкурировали Инна Чурикова и другие выдающиеся актрисы. Ее роль в "Идиоте" в Театре на Малой Бронной никогда не забуду. И я счастлив сейчас объявить, что Надежда - артистка МХАТ имени М.Горького", - сказал Эдуард Бояков.

Отметившая недавно 60-летний юбилей Маркина не работала в театре около двух десятилетий. В 1998 году Маркина, как и многие другие артисты, ушла из театра на Малой Бронной вместе с режиссером Сергеем Женовачем. После ухода из театра актриса много снималась в телевизионных сериалах.