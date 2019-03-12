На Международной книжной ярмарке в Лондоне открылся российский стенд

ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Культурный обмен между Россией и Великобританией продолжается, несмотря на политические сложности. Лучшее тому подтверждение - существующий интерес к современному российскому роману. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Владимир Григорьев.

Он принял участие в открытии российского стенда на 48-й Международной книжной ярмарке в Лондоне (The London Book Fair - 2019). Она начала работу во вторник.

Всего на российском стенде будут представлены самые свежие книги от более чем 30 издательств РФ.

"Несмотря на все политические трудности и разногласия, существующие между Россией и Великобританией, культурный обмен продолжается, а британские издатели и переводчики русской литературы, знатоки следят за литературным процессом в России, что радует", - сказал Григорьев.

"Мы привезли несколько прекрасных новинок, контракты на публикацию которых заключают не только английские издательства, и ожидаем, что тот интерес, который проснулся в последнее время к русской литературе, к новому русскому роману воплотится в то, что будут выходить переводы на новые языки, в том числе и на английский", - сказал Григорьев.

Руководитель Роспечати Михаил Сеславинский рассказал, что на национальном стенде России в этом году представлены более 500 новинок отечественного книгоиздания, среди которых произведения современных российских авторов, документальная, образовательная и детская литература, а также книги, изданные за рубежом в рамках грантовой программы Института перевода.

"В этом году российская делегация писателей весьма представительна. Гузель Яхина, Алексей Иванов, Алексей Сальников и многие другие авторы смогут провести переговоры и деловые встречи с профессионалами издательского бизнеса из разных стран мира, что ежегодно помогает расширять горизонты общемирового признания русской литературы. Несмотря на сложные политические отношения между Россией и Великобританией, литература нас объединяет и позволяет поддерживать культурный диалог", - отметил Сеславинский.

Долгожданный перевод

Среди тех, кто примет участие в выставке в этом году, - российская писатель Гузель Яхина. Ее книга "Зулейха открывает глаза", рассказывающая о раскулачивании в 1930-х, уже переведена на 25 языков. Самым последним языком, на котором выйдет роман, удостоенный в 2015 году премий "Большая книга" и "Ясная поляна", стал английский.

"В рамках ярмарки запланированы несколько мероприятий, и самое радостное и волнительное из них - презентация моего романа на английском языке. Это перевод, который я долго ждала, - сказала Яхина в разговоре с российскими журналистами. - Также я приму участие в женской панели, посвященной вопросам пола, роли женщин в сегодняшней литературе. Это не самая актуальная проблема и тема для России, в нашей стране с эмансипацией все в полном порядке, но я с радостью приму участие в дискуссии".

Чем интересен русский роман британцам

Глава издательства Oneworld Джулия Мабей, которая выпустила в свет на английском языке историю про Зулейху, уверена, что эта книга придется по душе британскому читателю, и считает, что перевод российских романов сегодня крайне актуален.

"В этом случае для меня важнее всего возможность открыть окно во времени и пространстве, что, как мне кажется, будет очень интересно для читателя на английском языке. Я уверена, ему придется по душе эта художественная литература, в которой оживает правда. Более того, я была бы рада увидеть англоязычный фильм по этому произведению", - сказала Мабей в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Ранее Oneworld уже опубликовала на английском языке книги Евгения Водолазкина ("Лавр", "Авиатор", "Соловьев и Ларионов") и Вадима Левенталя ("Маша Регина"). К публикации готовится книга "С неба упали три яблока" Наринэ Абгарян.

Отвечая на вопрос о том, насколько большой интерес к российскому роману можно ожидать в ситуации столь плохих политических отношений между двумя странами, Мабей сказала: "В такие моменты дело перевода книг становится важным, как никогда. Благодаря этому люди начинают видеть, что мы все одинаковы, несмотря на то, что говорим на разных языках и у нас разные культуры. Изучение историй из нашего прошлого помогает людям проникаться симпатией друг к другу".

"Читай Россию/Read Russia"

Во время выставки в рамках проекта "Читай Россию/Read Russia" будут проведены десятки мероприятий, в том числе круглые столы, панельные дискуссии, встречи с такими писателями, как Гузель Яхина, Алексей Иванов, Алексей Сальников.

Основанный в 2012 году проект базируется в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. Он представляет русскую литературу и русскую книжную культуру через инновационные программы и проекты. Проект инициирован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и реализуется при поддержке Президентского центра Б.Н. Ельцина и Института перевода.

Российский стенд украшен выставкой работ трех известных российских художников-графиков: Андрея Костина, Игоря Олейникова и Сергея Алимова. Она посвящена великим юбилярам 2019 года: Александру Пушкину и Николаю Гоголю. Ярмарка продлится до 14 марта.

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