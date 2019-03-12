Guardian: Sotheby's отмечает свое 275-летие исторической экспозицией в Лондоне

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Английский дом Sotheby's - один из старейших и крупнейших по выручке аукционов мира - в первые 140 лет торговал исключительно книгами, и его представители вынуждены были отправлять желающих продать произведения искусства к своему основному конкуренту - Christie's. Об этом свидетельствует, в частности, экспозиция архивных фотографий, исторических каталогов, других документов, открывшаяся в лондонской штаб-квартире компании на Нью Бонд-стрит и посвященная 275-летию основания площадки книготорговцем Сэмюэлем Бейкером.

Сейчас на Sotheby's и Christie's приходится 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и произведений искусства.

Первые торги "сотнями редких и ценных книг" принесли Sotheby's значительную по тем временам сумму - £826. В 1917 году торговый дом переехал с Веллингтон-стрит на Нью Бонд-стрит.

Одними из самых запоминающихся торгов стала, как напоминает газета The Guardian, распродажа в 1937 году на улице Пиккадилли 148, в роскошной резиденции семьи Ротшильдов. Выручка первого в своем роде аукциона с места, который освещала корпорация Би-би-си, составила £125 тыс.

Настоящей вехой в послевоенных торгах называют знаковую - проведенную в 1958 году, впервые с 18 века вечернюю продажу полотен из коллекции Голдшмидта, принадлежащих кисти Эдуарда Мане, Поля Сезанна, Винсента ван Гога и Пьера Ренуара. Семь шедевров ушли с молотка всего за 21 минуту, были установлены сразу несколько рекордов.

В свое время на аукционе была продана копия Великой хартии вольностей (Magna Carta) за £21 млн. В 2012 году на торгах Sotheby's в Нью-Йорке ушла с молотка почти за $120 млн знаменитая картина "Крик" художника-экспрессиониста Эдварда Мунка.

По словам управляющего директора Sotheby's по Европе и Ближнему Востоку Яна Прасенса, торговый дом не стоит на месте и старается совершенствовать работу, складывающуюся из целого ряда факторов и событий, "в том числе неожиданных и имеющих личный оттенок". Нынешняя выставка свидетельствует, по его словам, о том, что креативная составляющая всегда отличала работу английского торгового дома.

Работа экспозиции продлится до сентября.