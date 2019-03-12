Русский музей вернул в экспозицию "Девятый вал" Айвазовского после выставки в Японии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Андреева/. Картина "Девятый вал" Ивана Айвазовского вернулась в экспозицию Русского музея после показа в Японии, где ее увидели около 300 тыс. человек. Сотрудники Русского музея укрепили полотно на стене в зале Михайловского дворца, где размещены другие произведения художника.

"Выставка в Художественном музее Фудзи в Японии длилась порядка 60 дней, за это время ее посетили около 300 тысяч человек - это очень много. Все было воспринято потрясающе: стояли очереди, люди плакали, восхищались, присылали нам благодарности", - рассказала ТАСС заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.

Выставка в Художественном музее Фудзи, проходившая в конце 2018 года, включала более 40 работ из собрания Русского музея. На ней были представлены произведения художников XIX - начала XX века, в том числе Ивана Айвазовского, Алексея Венецианова, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Исаака Левитана.

Петрова отметила, что картина Айвазовского "Девятый вал" была отправлена на выставку в музей Фудзи во второй раз по просьбе японской стороны. В первый раз "Девятый вал" был в Японии несколько лет назад, после разрушительного землетрясения.

"Несколько лет назад они попросили у нас "Девятый вал". Тогда было сильное землетрясение в Японии, и они обратились к нам, потому что эта картина внушает людям надежду, вдохновение. У нас в этот момент готовился юбилей, нам очень не хотелось вынимать эту картину из экспозиции и отдавать ее, но японцы были так убедительны, что мы не могли им не посочувствовать, не могли не дать это произведение", - рассказала замдиректора Русского музея.

"Они показывали эту работу в нескольких городах, и показывали ее, как Леонардо да Винчи: на специальном подиуме, к которому вели ступеньки и дорожка. Людей было море, люди плакали, мы это видели на открытии выставки. Прошло несколько лет, и они снова попросили у нас сделать небольшую выставку на 40 работ, и туда должен был обязательно войти "Девятый вал" Айвазовского", - продолжила она.

Самый известный морской пейзаж

Картина "Девятый вал" была написана Айвазовским в 1850 году. Она считается вершиной романтического периода живописи художника, который ко времени ее создания успел завоевать международную известность.

Темой картины стало противоборство сил природы и воли человека: на ней люди в открытом море, удерживаясь на обломках мачты после кораблекрушения, видят, как на них надвигается девятый вал (согласно поверью, самая грозная и разрушительная волна), но солнце, которое пробивается сквозь тучи, дает надежду на спасение. "Девятый вал" стал одним из первых экспонатов Русского музея, открытого в 1898 году - картина поступила в коллекцию из Государственного Эрмитажа в 1897 году. Она участвовала выездных выставках девять раз.

Иван Айвазовский (1817-1900 гг.) - живописец-маринист, почетный член Императорской академии художеств, профессор, член Римской академии Св. Луки, Флорентийской, Амстердамской и Штутгартской академий художеств. Он написал около 6 тысяч картин - морских пейзажей, видов приморских городов, батальных сцен и произведений, посвященных истории отечественного флота; создал ряд полотен на библейские сюжеты.

Айвазовский побывал во многих странах, в 1840-х годах совершил путешествие в Турцию, Малую Азию, на Греческий архипелаг, по возвращении жил и работал в Феодосии, подарил городу картинную галерею.