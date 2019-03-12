Молдавию на "Евровидении" вновь представит артист из Приднестровья

КИШИНЕВ, 12 марта. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Молдавию на конкурсе "Евровидение" в 2019 году вновь представит артист из непризнанного Приднестровья - победителем национального отборочного этапа стала уроженка города Дубоссары Анна Одобеску с песней Stay.

Анна участвовала во многих международных конкурсах, включая российские, но самым значительным своим достижением называет вторую премию на юбилейном XXV Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". В 2018 году Одобеску не удалось пробиться в финал национального отборочного этапа и представить Молдавию на "Евровидении" в Португалии. Тогда победителем стала группа DoReDos с песней My lucky day, которую для них написал Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом.

Группа DoReDos по итогам конкурса стала десятой. В 2017 году третье место Молдавии принесла группа Sunstroke Project, показав лучший до этого времени результат молдавских исполнителей. Как заметила в беседе с журналистами Одобеску, она сама и все эти исполнители являются уроженцами Приднестровья и выпускниками местного Музыкального колледжа имени Рубинштейна.

"Евровидение-2019" пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве.