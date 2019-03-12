Казань представит на "Золотой маске" оперу на основе архивных данных о жителях Свияжска

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Фонд поддержки современного искусства "Живой город" и фонд развития исполнительского искусства Татарстана "Сфорцандо" 13 и 14 марта представят на российском театральном фестивале "Золотая маска" в Москве оперу "Сны Иакова, или Страшно Место". Произведение основано на архивных данных, часть из которых хранится на территории музея-заповедника "Остров-град Свияжск", сообщил ТАСС соучредитель "Живого города" Артем Силкин.

"Сны Иакова, или Страшно Место" - первая часть трилогии, она основана на документальных материалах, часть из которых у нас в музее хранится. Это синодик Успенского монастыря, который мы издали в позапрошлом году, <…> на основе следственных дел людей, которые были репрессированы, находились в заключении в Свияжске, судеб больных, которые находились в психиатрической клинике", - сказал Силкин.

По его словам, произведение рассказывает о месте, "в котором волею судеб люди временами оказывались очень близко к состоянию, иногда невольно, общения с высшими мистическими силами". Название содержит прямую отсылку к распространенному в христианской культуре сюжету о сне пророка Иакова - он увидел лестницу, по которой восходят и снисходят ангелы.

В постановке задействованы три исторических пласта архивных материалов, отметил Силкин. Первый - период существования Свияжского Успенского монастыря - XVI-XVIII вв. Следующий - история трудовой колонии, функционировавшей на территории монастыря. "Это было учреждение пенитенциарной системы, исправительно-трудовой, в период политических репрессий. <…> Поскольку там все документировалось, так или иначе в большинстве случаев сохранились следственные дела", - уточнил он.

Третий временной период - существование на территории монастыря психиатрической клиники. "Там также все документировалось, сохранились дела, врачебные записи, сохранились воспоминания об этом периоде. На основании этих документов был собран некий материал, который можно пропевать, проговаривать, композитор [Александр Маноцков] на основе этого материала создал драматическое произведение. В данном случае оперу", - рассказал Силкин.

По словам соучредителя "Живого города", опера привязана к Свияжску - ландшафт населенного пункта играет не менее важную роль, чем участники постановки. Драматическую оперу в Свияжске ставят под открытым небом, на фоне подлинной стены Успенского монастыря. "В повествовании об Иакове, это "страшно место", оно используется как в смысле места такого благоговейного священного чувства свидания с высшими силами, что тоже в Свияжске, в общем-то, чувствуется. Особенно, конечно, чувствуется в пограничных состояниях, в которых оказываются люди, о которых идет речь", - пояснил Силкин.

О фестивале

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

