Показы мюзикла Пресгурвика "Ромео и Джульетта" на французском стартуют в Москве

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Серия показов мюзикла Жерара Пресгурвика "Ромео и Джульетта" откроется в среду в Государственном Кремлевском дворце. Впервые российские зрители увидят постановку на французском языке с субтитрами, отметили в пресс-службе организатора гастролей постановки.

Из-за повышенного зрительского интереса продюсеры увеличили количество показов. С 13 по 19 марта спектакль покажут 11 раз вместо восьми запланированных. 15-18 марта будут организованы дневные показы.

Зрителям представят вторую версию постановки 2010 года. От первоначальной ее отличают шесть новых номеров. В спектакле участвуют 70 человек, в столицу привезли восемь фур с декорациями и костюмами. Монтаж сцены занял четыре дня.

Пресгурвик отказался от текста пьесы Уильяма Шекспира и пересказал историю своими словами, сохранив основные сюжетные линии. Первую мелодию композитор сочинил еще в 1998 году, следующие два года он посвятил работе над либретто и музыкальным материалом.

Мюзикл, рассказывающей о ненависти между семействами Монтекки и Капулетти и любви юных представителей этих фамилий - Ромео и Джульетты, уже увидели более 7 млн человек по всему миру, CD и DVD-версии разошлись тиражом в 14 млн экземпляров. Его перевели на русский, французский, голландский, итальянский, испанский, английский, немецкий, корейский, японский, казахский, венгерский языки, а также на иврит.

