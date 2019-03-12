Александринка покажет на "Золотой маске" новое прочтение "Оптимистической трагедии"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Александринский театр представит в среду на фестивале "Золотая маска" новое прочтение знаменитой революционной пьесы "Оптимистическая трагедия" Всеволода Вишневского. Эта постановка московского режиссера Виктора Рыжакова, получившая название "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал", будет показана на сцене МХТ им. Чехова.

Спектакль выдвинут на "Золотую маску" в девяти номинациях, в том числе - "Драма/Спектакль большой формы" и "Работа режиссера".

"Наш спектакль - это исследование и деконструкция советского мифа, признание естественной необходимости избавиться от его метастазов. И сегодня вопросы, раздирающие пьесу, отчаянно созвучны времени, но новый пафос возникает не от того, что на них найдены новые ответы, а от разгорающегося чувства, что отыскать их невозможно, и невозможно это замалчивать", - сказал режиссер-постановщик.

В новом варианте пьесы драматург Ася Волошина соединила первоначальный текст и документы века - от публицистики Александра Блока и Василия Розанова до панковских и дворовых песен. Жанр постановки определен как революционный концерт по мотивам пьесы Вишневского.

Как отмечает театральная критика, в спектакле "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал" Александринский театр 2017 года оказывается лишь остовом, на который нарастает "революционный концерт" в его лихом современном понимании. Пьеса берется за точку отсчета, становится импульсом к поиску того театрального языка, который дает шанс без фальши размышлять о революции. Молодые актеры не просто исполняют роли, но и вместе сочиняют спектакль, фантазируя этюдами, принося свой материал, прежде всего, песни, которые звучат во множестве - от советских шлягеров до совсем неожиданных хитов рок- и поп-музыки.

Само обращение Александринского театра к советской драматургической классике связано не только со 100-летним юбилеем революции, но и с выдающейся постановкой "Оптимистической трагедии", осуществленной на этой сцене в 1955 году молодым Георгием Товстоноговым. Этот спектакль был показан в Москве для делегатов XX съезда КПСС. Режиссер-постановщик и исполнитель роли Вожака Юрий Толубеев были удостоены Ленинской премии - редкий случай, когда столь высокая награда была присуждена артисту за отрицательную роль. "Перекличкой со знаменитым спектаклем Товстоногова" назвал новое обращение к пьесе Вишневского художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

